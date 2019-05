Fuga di gas in Via Sant'Agostino, evacuati per precauzione quattro negozi

La Spezia - I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia stanno intervenendo in Via Sant'Agostino alla Spezia per una fuga di gas. In via precauzionale sono stati fatti evacuare quattro esercizi commerciali. Insieme al personale di Acam si sta lavorando per individuare la perdita.



(foto: repertorio)