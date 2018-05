Fuga di gas in Via Leopardi, l'interventodi Acam e Vigili del fuoco

La Spezia - I Vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti oggi pomeriggio alle 15:40 circa in via Giacomo Leopardi alla Spezia per una grossa perdita di gas.

Una ditta che stava effettuando uno scavo per l'interramento delle fibre ottiche ha accidentalmente tranciato una tubazione del gas metano provocando una grossa perdita.

La zona è stata immediatamente transennata e tutte le persone fatte allontanare a distanza di sicurezza. In attesa dell'arrivo dei tecnici ACAM sul posto, due operatori dei Vigili del Fuoco provvedevano a disperdere il gas con un getto di acqua nebulizzata, scongiurando cosi' eventuali esplosioni. In circa un'ora la perdita è stata tamponata con delle apposite bende e la situazione è tornata alla normalità, anche se diverse famiglie sono tutt'ora senza gas in casa.