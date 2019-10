Fuga di gas a Mazzetta, palazzo evacuato e negozi chiusi

La Spezia - Un palazzo evacuato, strada chiusa per tre ore e gli esercizi commerciali con le serrande abbassate per tutta la durata dell'intervento. E' questo il bilancio della fuga di gas rilevata oggi pomeriggio nel quartiere di Mazzetta che ha richiesto la mobilitazione da parte dei Vigili del Fuoco, la Polizia municipale e i tecnici.

L'allarme è scattato all'incrocio tra Via Serverino Ferrari e Via Lunigiana dove alcuni cittadini hanno avvertito un forte odore di gas. Arrivati sul luogo della segnalazione i Vigili del Fuoco hanno constatato la situazione di pericolo e si sono prodigati, prima di tutto, nella messa in sicurezza degli abitanti.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici e rilevata la falla, in una condotta, sono partite le opere di sanamento. La strada è stata inibita al traffico per tutta la durata dell'intervento e la viabilità è ritornata regolare in serata.



(foto: repertorio)