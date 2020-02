La Spezia - Fuga di gas a Mazzetta. L'origine sarebbe dovuta ad alcuni lavori in corso nella zona. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i tecnici per riportare tutto alla normalità. Transenne e limitazioni per i pedoni su Via Veneto per alcuni minuti e la Polizia locale per monitorare e gestire il traffico.

In città è anche in corso la potatura stagionale delle piante.