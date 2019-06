Frontale sulla Napoleonica, in due finiscono all'ospedale

La Spezia - Scontro frontale sulla Napoleonica all'altezza di un cantiere stradale dove è presente una strettoia nei pressi di Cadimare. Il bilancio è di due feriti. A finire in ospedale un uomo e una donna che per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia, con la sezione infortunistica, sono entrati in collisione.

L'incidente è avvenuto alle 11.30. Un'automobile Lancia che proseguiva in direzione Porto Venere e una Renault che procedeva verso il centro città si sono scontrate a poche decine di metri dal bivio di Cadimare.

Dopo la violenta collisione sono stati colpiti altri due veicoli in sosta: un'altra Fiat e un'Audi. A bordo della Lancia viaggiava la donna. Sia lei che l'autista della Reanault sono stati ricoverati in Pronto soccorso per tutte le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche al Pubblica assistenza delle Grazie e sul posto era presente anche un medico del 118 per dare una mano.

Il traffico è rimasto paralizzato per almeno mezz'ora per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Un'auto è stata letteralmente spostata a braccia, da almeno 15 persone, per liberare la strada.

Gli abitanti di Cadimare hanno dato il loro supporto ai soccorritori e agli agenti in servizio portando loro dell'acqua, il termometro infatti superava di gran lunga i 35°.