Frontale alla galleria Marinasco

La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio alla Galleria Marinasco. Per dinamiche in fase di accertamento una city car e una fiat punto sono entrate in collisione frontalmente. A bordo delle due auto viaggiavano una giovane sulla auto più piccola e un uomo sull'altra utilitaria. Immediato l'intervento dei soccorritori. In un secondo momento si è proceduto alla rimozione dei detriti. La galleria è rimasta chiusa per questa operazione e per i rilievi dell'sinistro.