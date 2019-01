Frontale al Termo, lo scooterista non sarebbe in pericolo di vita

La Spezia - Ha riportato numerose fratture, la sua prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita lo scooterista 52enne rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente stradale (Città della Spezia ne aveva parlato qui).



L'uomo procedeva in direzione Sarzana e poco dopo Via delle Pianazze è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un Ford Transit sul quale viaggiava un 51enne. Come mai i due mezzi siano entrati in collisione frontalmente, se per un sorpasso azzardato o altre cause imputabili ad altre vetture in marcia, lo potranno stabilire solo le testimonianze che la Municipale della Spezia sta raccogliendo e l'analisi delle telecamere presenti in zona.

La dinamica rimane comunque complessa da ricostruire ed è per questo che l'Infortunistica lancia un appello: "Le persone possono rivolgersi alla Sezione Infortunistica del Comando Polizia Locale della Spezia alle utenze telefoniche 0187/726826 oppure 0187/726807".