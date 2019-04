Friday night di controlli, ma nei locali è quasi tutto a posto

La Spezia - Nel corso della serata di ieri è stato effettuato in città un servizio straordinario di controllo degli esercizi pubblici da parte di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia municipale, della Guardia di finanza e dell'Ispettorato del lavoro.

Sono state identificate una quarantina di persone, due delle quali straniere, e nessuno è risultato gravato da provvedimenti penali.

In un centro benessere di Via Veneto è stata trovata una telecamera non autorizzata, in un ristorante cinese è stata elevata una sanzione, in un locale del centro è stata riscontrata l'assenza di alcuni documenti e in un circolo sono stati sorpresi 13 individui sprovvisti della tessera necessaria per l'accesso.