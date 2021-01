Freddo e nuvole per tutta la giornata

La Spezia - Freddo ma niente pioggia sullo Spezzino, per il momento, poi nuvole e schiarite per tutto il giorno. Poi, temperature rigide con una minima di 6 gradi e una massima di 8 gradi. Questo sabato per gli spezzini sarà così e l'umidità sarà su valori medi e i venti soffieranno forti o di burrasca settentrionali (65-75 km/h) con raffiche localmente superiori sui rilievi e agli sbocchi vallivi di Centro-Ponente, specie dal pomeriggio. Mare invece sarà mosso sottocosta, molto mosso a largo; localmente agitato su Imperiese largo.