Fra tre romeni sorpresi a bivaccare, c’è anche un ricercato

La Spezia - I carabinieri spezzini sono intervenuti in Via Vittorio Veneto, pieno centro città, su segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato delle presenze sospette nei pressi di un bar chiuso da tempo. I militari non hano messo molto a sorprendere tre stranieri e proceduto al controllo. Dall’accertamento al terminale è così emerso che uno dei tre, un ventottenne romeno già noto ai militari, era un soggetto da arrestare in quanto colpito da una condanna ad un anno e mezzo di reclusione per furto ed estorsione, emessa pochi giorni fa dal Tribunale della Spezia. L’uomo è stato accompagnato in caserma per i controlli di rito e, al termine dei controlli, è stato dichiarato in arresto ed infine portato al carcere spezzino di Villa Andreino per scontare la pena.