Fra sole, nuvole e pioggia: verso un weekend a fasi alterne

La Spezia - Giornata con tempo variabile oggi alla Spezia, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Almeno per oggi non sono previste piogge ma domani il tempo muterà proseguendo verso un fine settimana controverso, con giorni decisamente alterni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12.1°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2384m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.