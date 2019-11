Fra capoluogo e valli, sventati tentativi di furti in abitazioni e attività

La Spezia - Decisamente impegnative ed intense le giornate di lavoro per le guardie dell’Istituto di vigilanza La Lince che hanno sventato una serie di tentativi di furti in abitazioni e attività, capitati in questi giorni a macchia di leopardo. Intorno alla mezzanotte di giovedì, alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza è pervenuta una segnalazione di allarme “analisi video” proveniente da un’attività di Follo. Attraverso la visione delle telecamere l’operatore ha potuto vedere tre individui all’interno dell’area, così come rilevato dalle due radio pattuglie di zona inviate sul luogo e giunte a due minuti dall’allarme. All’arrivo delle guardie giurate gli intrusi si stavano dando alla fuga e dal controllo tutto è risultato regolare. Nel frattempo sono state allertate le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.



Nel tardo pomeriggio di venerdì, è invece pervenuta una segnalazione di allarme proveniente da un’abitazione di Ponzano Magra, nel Comune di Santo Stefano. La guardia di zona è arrivata sul posto in pochi minuti e ha trovato sul retro dell’abitazione una persiana aperta con evidenti segni di forzatura. La finestra risultava però regolarmente chiusa e dal controllo esterno non sono state riscontrate altre anomalie. Veniamo al capoluogo per l'ultimo intervento: nel primo pomeriggio di domenica a La Pianta, durante l’ispezione presso un’attività è stata invece riscontrata un’anomalia nella chiusura del portone e in alcuni segni intorno alla serratura: la guardia ha quindi proceduto al controllo del condominio e, risultando tutto regolare, ha provveduto alla corretta chiusura del portone.