Forzano blocco, presi due clandestini. Si cerca un terzo uomo

La Spezia - Quando hanno visto il posto di blocco davanti a loro non ci hanno pensato due volte. Non hanno rispettato l'alt intimatogli dai vigili urbani e si sono dati alla fuga. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella via del Forno, ove era in atto un posto di controllo degli agenti motociclisti della Polizia Locale nell'ambito dei servizi di sicurezza stradale disposti dal Comando d'intesa con l'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei. Il conducente di una Volkswagen Golf, con a bordo due passeggeri, non rispettava l'alt, tentando di far perdere le sue tracce. Gli agenti motociclisti si ponevano immediatamente all'inseguimento lungo le curve di Via Buonviaggio e dopo poche centinaia di metri notavano che i due passeggeri erano scesi dall'autovettura tentando di fuggire in un'area boschiva attigua.



Gli agenti del comando di via Lamarmora, avvalendosi anche di altro personale giunto in ausilio, fermavano i due fuggitivi, un tunisino ed un marocchino, di cui accertavano anche a seguito di controllo presso la Questura la clandestinità, essendo privi di documenti di soggiorno. Gli stessi risultavano avere a carico precedenti penali significativi in particolare riguardo allo spaccio di sostanza stupefacenti. Il tunisino veniva trovato in possesso di una dose pari a un grammo di sostanza cannabinoide e risultava avere a carico un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Torino. Entrambi i clandestini sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per violazione alle norme sull'immigrazione, provvedendosi altresì al sequestro amministrativo della sostanza stupefacente. Si è proceduto inoltre ad identificare il proprietario dell'autovettura essendo ancora in corso indagini per accertare chi effettivamente conduceva nella circostanza la Golf dileguatasi.