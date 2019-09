Fornisce false generalità e minaccia i Carabinieri, denunciato

La Spezia - I Carabinieri della Stazione La Spezia Principale nella notte hanno deferito in stato di libertà un giovane marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per rifiuto di fornire le proprie generalità, falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

L'uomo è stato fermato per un normale controllo mentre si trovava in strada insieme ad un connazionale nel Quartiere Umbertino. Uno dei due veniva trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish e segnalato in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L'altro connazionale, all'atto del controllo, ha dato in escandescenza rifiutando di fornire le generalità ai militari e poi riferendo generalità risultate essere false. Durante il controllo lo stesso ha minacciato anche i militari operanti opponendo resistenza.

Entrambi, benché sprovvisti di documenti, sono stati identificati risultando essere irregolari sul territorio nazionale. La loro posizione quali cittadini extracomunitari privi di un titolo valido per permanere sul territorio nazionale è in fase di approfondimento.