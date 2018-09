Force blue, Briatore indagato per corruzione

Il suo commercialista e l'ex direttore delle Entrate di Genova ai domiciliari.

La Spezia - Sono agli arresti domiciliari Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. Lo riporta l'agenzia di stampa Ansa a seguito dell'esecuzione delle misure cautelari eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza.



Sempre da come riporta l'agenzia, l'accusa per i due arrestati è corruzione e per la stessa vicenda è indagato anche il magnate Briatore. Secondo l'accusa, il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di "ammorbidire" la posizione di Briatore per la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il Force Blue.



Lo yacht era stato sequestrato al largo della Spezia nel maggio 2010.