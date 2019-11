Fondazione Open, perquisizioni anche alla Spezia

La città dell'estremo levante ligure è fra gli undici capoluoghi dove le Fiamme Gialle stanno procedendo per fare luce sul contenitore attivo sino al 2018 e nato all'epoca per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi.

La Spezia - C'è anche la Spezia fra le città oggetto di perquisizioni da parte della Guardia di Finanza a proposito di un'indagine della Procura della Repubblica a proposito della fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018 e nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Secondo AdnKronos l'avvocato Alberto Bianchi, che la presiedeva, risulta indagato per traffico di influenze illecite tra il 2016 e il 2018. La procura procede anche per reati in violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici. Oltre alla Spezia e, soprattutto Firenze, sarebbero in corso perquisizioni da parte dei militari della Guardia di Finanza a Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, Bari, Pistoia, Alessandria e Modena.



Una ventina di soggetti perquisiti fra imprenditori e rappresentanti legali di società i cui nomi risulterebbero tra i finanziatori dell'organizzazione politica tra il 2012 e il 2018 per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi nella sua ascesa alla segreteria del Partito Democratico. L'elenco dei finanziatori della Fondazione Open è stato sequestrato nel settembre scorso nell'ufficio fiorentino di Bianchi. Nell'indagine della procura di Firenze sulla Fondazione Open, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turco con il pm Antonino Nastasi, i magistrati ipotizzano i reati di traffico di influenze illecite, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita e false comunicazioni sociali.