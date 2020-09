Focus on the road, la campagna della Polizia di Stato

La Spezia - Nella settimana appena terminata si è svolta la campagna “Focus on the road – Safety Days”, campagna europea congiunta che si poneva come obbiettivo quello di elevare gli standard di sicurezza nell’ambito della circolazione stradale attraverso il controllo del rispetto delle norme relative all’utilizzo di telefoni cellulari e smartphone che oggi

rappresentano motivo di grave distrazione durante la guida e che, insieme alle velocità elevate, al mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, sono tra le principali cause di incidentalità. Tali servizi miravano a ridurre il numero di sinistri e, conseguentemente i feriti e le vittime stradali. A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale l’effettuazione di controlli mirati, in particolare sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale.



La Polstrada della Spezia ha intensificato l’attività di controllo impiegando 44 pattuglie di vigilanza stradale elevando 48 contestazioni di cui 7 per utilizzo del telefono cellulare rilevando quattro incidenti stradali di cui tre con feriti. Dall’inizio dell’anno sono state rilevate infrazioni a norme comportamentali che, come sopra riportato sono tra le principali causa di incidentalità: nello specifico sanzionando 74 infrazioni per l’uso del telefono cellulare, 1040 infrazioni per superamento dei limiti di velocità e 72 violazioni per velocità pericolosa, 25 per semaforo rosso e 40 per il mancato uso dei sistemi di ritenuta. Inoltre sono state sanzionate 20 persone per guida in stato di ebrezza alcolica.