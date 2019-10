Flipper sul raccordo, un'auto si intraversa nei pressi dello svincolo per il porto

La Spezia - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera alle 20 per un incidente stradale in Via Carducci, nel tratto di raccordo autostradale in direzione La Spezia dopo lo svincolo per il porto mercantile.

Per cause in corso di accertamento, un'autovettura rimaneva incidentata e finiva la sua corsa fermandosi di traverso alla corsia di marcia.

Nessun altro veicolo rimaneva coinvolto nel sinistro.

I Vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompaserbatoio e cinque unità operative, giunti sul posto dalla Sede Centrale di via Antoniana, hanno provveduto al primo soccorso della conducente, unica occupante dell'auto, e alla messa in sicurezza della vettura.

Sul posto personale del 118, che provvedeva al successivo trasporto della donna presso il pronto soccorso spezzino per gli accertamenti del caso, Polizia stradale e personale Salt.