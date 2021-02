Flessione dei casi attivi in provincia, ma in Liguria i numeri proccupano

La Spezia - I numeri del bollettino odierno sembrano confermare i timori espressi dal presidente della Regione per il Ponente ligure, zona di confine nella quale si stanno registrando più nuovi casi rispetto alle settimane precedenti e al resto della Liguria.

Sui 257 registrati nelle ultime 24 ore a livello regionale, a fronte di 4.039 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 2.201 tamponi antigenici rapidi, ben 149 riguardano le Asl 1 e 2, quelle di Imperia (90) e Savona (59). Sono 79, invece, i nuovi casi in Asl 3, 3 quelli emersi in Asl 4 e 26 quelli riscontrati in Asl 5.



Nonostante quest'ultimo dato, in provincia della Spezia il numero degli attualmente positivi scende da 840 a 829 (11 meno di ieri), mentre quello degli ospedalizzati passa da 130 a 128 (2 meno di ieri). Rimane inalterata la quantità di pazienti in Terapia intensiva (5) così come il computo dei decessi di pazienti Covid-19 positivi.



In Liguria i casi di positività attuali sono 5.650 (9 meno di ieri), ma i ricoveri sono 679 (7 più di ieri), mentre i pazienti in Terapia intensiva rimangono 63. Sale, infine, il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, aumentati a 3.476 (10 più di ieri).