Fiocco azzurro per il vicepresidente di Confindustria Antonelli: è nato Arrigo

La Spezia - Si chiama Arrigo, come il nonno, e pesa 3 chili e 400 grammi. E' il nuovo arrivo in casa Antonelli - Cortesi e in poche ore ha già riempito di gioia i cuori di mamma Elena e papà Ettore, che insieme al fratello Gian Paolo guida l'azienda di famiglia Sat - Società acquedotti tirreni e che ricopre il ruolo di vice presidente di Confindustria. Una bellissima notizia, pur nel bel mezzo di un periodo assai complicato per tutti, che è arrivata oggi alle 13.09 all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

I genitori sono ovviamente felicissimi (il padre fa sapere di essere anche provatissimo) e ringraziano le dottoresse Francesca Accorsi e Anna Zavattaro che anche in tempi di Covid-19 lavorano con grinta, professionalità e il sorriso sempre presente sul volto.



A Elena ed Ettore vanno le felicitazioni della redazione.