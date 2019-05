Finto poliziotto a Fossitermi inganna un'anziana

Il comitato di quartiere chiede più controlli e un nuovo incontro con le istituzioni. La signora si era allontanata da casa per fare la spesa poi...ha fatto il brutto incontro.

La Spezia - Chiederanno approfondimenti a questura e prefettura i cittadini del Comitato di Fossitemi dopo che una residente della zona, ultraottantenne, si è trovata faccia a faccia con un finto poliziotto. La questione è nota agli uffici della Polizia di Stato e l'episodio risale ai giorni scorsi, quando la donna era rientrata dalla spesa.

Si era allontanata per un paio d'ore dalla propria abitazione e quando è rientrata si è ritrovata davanti uno sconosciuto munito di un tesserino, rivelatosi finto. La signora in un primo momento non ha fatto caso a quella presenza, forse nascosta nell'androne delle scale però poi se l'è trovato davanti. Lei è entrata nell'abitazione e oltre a notare che la porta non aveva alcun segno di effrazione ha trovato due stanze completamente a soqquadro. Inoltre stando a quanto si apprende il sedicente poliziotto avrebbe sottratto pochi averi dall'abitazione.

In una nota il comitato fornisce la sua versione: "La signora era uscita di casa per la spesa quotidiana e al suo rientro non si era accorta di nulla. Appena qualche attimo e uno sconosciuto alla porta, in abiti civili e con il tesserino al collo, suonava al campanello e si qualificava come appartenente alle “Forze di Polizia”. La signora lo faceva entrare e solo in quel momento si accorgeva che aveva in mano una cornice con foto che teneva in camera da letto. Insospettitasi, andava verso la camera e trovava tutto a soqquadro; pure la seconda era nello stesso stato. In quel momento il presunto “Poliziotto”, forse preoccupato dallo stato di agitazione della signora, continuava a recitare fingendo una telefonata alla “Centrale” e, salutandola, prometteva di tornare con una denuncia da sottoscrivere. Il tempo di realizzare quanto avesse rischiato di stare a tu per tu con il ladro, e la signora coraggiosa chiamava il 112 che prontamente interveniva".



L'episodio ha creato dibattito nel quartiere e il comitato, che nei prossimi giorni si presenterà ufficialmente alla città, ha fatto intendere che proseguirà nelle sue azioni e chiede: "Un maggiore controllo e sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine sia nelle ore diurne che notturne. Chiediamo inoltre l’installazione delle videocamere promesse, ma devono essere collegate in tempo reale alle centrale delle Forze di Polizia".