Finita l'allerta scatta l'avviso per mareggiate e venti di burrasca

La Spezia - Mentre alle 12 si è chiusa l’allerta gialla per i bacini grandi della zona C, Arpal ha emanato l’avviso meteo per mareggiata intensa, valido per oggi domenica 22 (per tutta la fascia costiera regionale) e domani lunedì 23 dicembre (per centro e Levante). Domani, lunedì 23 dicembre, avviso anche per venti di burrasca forte su tutta la Regione.



Oggi il mare sarà tra agitato e molto agitato sotto costa con mareggiate che, da fine mattinata e per tutta la giornata saranno intense e diffuse, insistendo in particolare sul Levante (zona C e parte orientale di B). Avremo onda lunga da Sud-Ovest con un periodo di 10- 12 secondi. Domani, lunedì 23, nelle prime ore locali mareggiate sulle coste esposte al Sud Ovest di A e della parte occidentale di B in lenta attenuazione mentre, in mattinata, ancora mareggiate anche intense a Levante per onda lunga (10-12 secondi) da Sud Ovest. Qui i fenomeni si attenueranno dal pomeriggio.



Intanto, alle 11, le boe alle estremità del mar Ligure segnalano, a Est (boa della Gorgona) un’altezza dell’onda significativa di circa 5 metri con un periodo di circa 11 secondi mentre, a Ovest, la boa di Nizza registra un’altezza significativa di 3.9 metri con un periodo di 8 secondi.



Quella di domani sarà una giornata caratterizzata anche dal vento che soffierà, fino alla tarda serata, da Nord-Ovest di burrasca con rinforzi e raffiche di burrasca forte che potranno raggiungere e localmente superare 100 km/h, in particolare sui crinali e nelle valli esposte.



Da segnalare che, nella notte, una veloce striscia temporalesca ha attraversato la Liguria: i temporali con intensità fino a molto forte hanno interessato soprattutto il centro levante regionale, e la massima precipitazione oraria è stata a Sciarborasca, con 63.2 mm/1h e 79 mm di cumulata complessiva. Ciò nonostante i torrenti monitorati dalla strumentazione Omirl (la rete regionale di monitoraggio) non hanno raggiunto in nessun caso il primo livello di guardia.



Ora prevalgono le schiarite ed è confermato che, per i prossimi giorni, le condizioni del tempo in Liguria si manterranno stabili e soprattutto senza precipitazioni.