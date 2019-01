Finita l'allerta neve, sarà una fredda giornata di sole

La Spezia - Dopo la conclusione dell’allerta gialla per neve alle ore 6 su quasi tutta la regione, le nubi sono ancora protagoniste in Liguria in attesa delle schiarite che si faranno strada in giornata. E allora sono i venti molto forti e le temperature rigide a fare notizia. Il vento: le punte massime sui rilievi, con una raffica a 133.2 km/h e una media di 103.7 al Lago di Giacopiane, mentre in costa, raffica di 103.3 a Marina di Loano.



Le temperature più basse della notte si sono registrate, intorno alla mezzanotte, a Poggio Fearza (Imperia) con -9.2 e Pratomollo (Genova) con -8.4. Alle 7.15 sempre queste due stazioni le più fredde rispettivamente con –7.9 Poggio Fearza, -7.1 Pratomollo; segue Monte Settepani (Savona) con -6.8. Ecco le temperature che si registrano in altre stazioni significative e che segnalano incrementi rispetto alla serata di ieri: Santo Stefano d’Aveto -3.4, Torriglia -1.0, Sassello -0.7, Busalla -0.7, Verdeggia Triora –0.3, Cairo Montenotte 0.9, Isoverde 2.1, Varese Ligure 3.2, Savona Istituto Nautico 4.3, La Spezia 6.7, Chiavari 6.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.4, Sanremo 9.4.



Uno sguardo anche al mare, molto mosso alla boa di Capo Mele con temperatura dell’acqua di 14.1 gradi.



(fonte Arpal)