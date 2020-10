Finisce in mare con l'auto, ma si salva grazie al fondale basso

La Spezia - La vettura si è appoggiata con un fianco al fondale, dando modo e tempo al conducente di uscire dall'abitacolo quando l'acqua era già penetrata all'interno. C'è probabilmente una manovra sbagliata all'origine dell'incidente della scorsa notte avvenuto all'interno della darsena di Fossamastra. Un furgoncino utilizzato in ausilio ai trasporti eccezionali è finito in mare, fortunatamente in un punto in cui l'acqua è profonda poche decine di centimetri. Il malcapitato guidatore si è messo in salvo anche grazie all'aiuto di alcuni passanti. A recuperare il mezzo ci hanno pensato invece i vigili del fuoco. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e la Capitaneria di Porto.