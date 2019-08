Finisce contro il guardrail sull'autostrada, denunciato per guida in stato d'ebbrezza

La Spezia - Ferragosto caldo anche sulle strade e autostrade. Alle 19 di ieri la pattuglia della sottosezione autostradale della Polstrada di Brugnato sanzionava per guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, un cittadino della provincia di Genova di 58 anni, che provocava un sinistro con solo danni al patrimonio autostradale. Gli operatori intervenivano sul sinistro al km 54 dell’A/12 Nord e dopo aver messo in sicurezza il coinvolto, verificava con l’apparecchiatura etilometrica un tasso di 1,44 quasi il triplo rispetto al limite consentito per legge. Al conducente veniva ritirata la patente di guida e inviata alla Prefettura per la sospensione.