La Spezia - Ha chiamato i soccorsi perché voleva rientrare in casa sostenendo che la compagna era fuori per qualche giorno. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per fare chiarezza sulla vicenda avvenuta in tarda serata in Piazza Caduti della Libertà. Poco prima delle 20 un uomo ha chiamato i pompieri sostenendo di aver perso le chiavi e che non poteva rientrare perché la compagna non era in città.

Peccato che quando i Vigili del Fuoco sono arrivati all'appartamento hanno trovato una donna che quando ha visto i soccorritori si è spaventata ed è stato svelato il mistero.

L'uomo e la donna non stavano più insieme da tempo. Lui avrebbe chiamato i soccorsi per riuscire ad entrare in casa a tutti i costi. Sul posto è arrivata la Polizia per tutti gli accertamenti del caso.