Fine settimana soleggiato, da lunedì torna la pioggia

La Spezia - Fine settimana di tempo stabile e soleggiato grazie ad una temporanea rimonta dell'alta pressione che favorirà anche un aumento delle temperature. Lunedì una nuova perturbazione raggiungerà la Liguria determinando precipitazioni diffuse, neve a bassa quota, venti in rinforzo ed un nuovo brusco calo termico che ci farà ripiombare nuovamente nell'inverno per buona parte della prossima settimana.

Oggi soleggiato, qualche transito di nubi alte e sottili nel corso della giornata. Venti al mattino moderati settentrionali con rinforzi, specie nelle prime ore, poi dal pomeriggio attenuazione con regime di brezza lungo le coste. Mare poco mosso a Levante, mosso a Ponente ma in graduale calo dal pomeriggio.



(fonte Arpal)