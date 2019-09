Fine settimana estivo, leggero rinforzo di brezza nel pomeriggio

La Spezia - Anche se, dal punto di vista meteorologico, siamo ormai in autunno, sarà un weekend estivo sulla Liguria, soprattutto sotto il profilo delle temperature. Infatti, secondo le previsioni del Centro Meteo Arpal, l'espansione di un solido anticiclone sull'Europa Centro-Occidentale favorirà giornate con tempo stabile e soleggiato almeno fino all'inizio della prossima settimana. Unico dato degno di nota le velature , a tratti anche estese, in transito tra Sabato e Domenica. Le temperature, come detto, saranno su valori estivi con un’ampia escursione termica in particolare nelle valli.



Oggi. Soleggiato con velature in arrivo da Ponente, a tratti estese specie nella seconda parte della giornata. Locale formazione di nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane Venti: deboli settentrionali con temporanei rinforzi fino a moderati al mattino specie sul Centro-Ponente, tendenti a disporsi in regime di brezza lungo le coste con locali rinforzi pomeridiani in particolare su Spezzino. Mare poco mosso o localmente quasi calmo.



(fonte Arpal)