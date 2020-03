Fincantieri: "Il dipendente contagiato mancava da 13 giorni dal lavoro"

La Spezia - Un dipendente assente dal lavoro da 13 giorni, parte dei quali passati ricoverato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. E' questo l'identikit dell'impiegato della Fincantieri del Muggiano che oggi è risultato positivo al virus Covid-19. Non si tratterebbe dunque secondo l'azienda di un lavoratore impiegato al cantiere ma presso un ufficio, che è stato chiuso e che verrà sanificato nelle prossime ore (ma per i colleghi le cose stanno diversamente, leggi qui). Dell'uomo sono in via di ricostruzione i suoi ultimi movimenti prima del ricovero e i contatti recenti. Costoro saranno posti in quarantena preventiva.

Sono queste le prime informazioni raccolte in merito al caso che al momento preoccupa di più la città visto che il cantiere a levante del golfo impiega al momento più di 3mila persone, dovendo lavorare su alcune commesse importanti come quelle legate alla Legga Navale (con la portaelicotteri Trieste) e al maxi ordine per la creazione della flotta del Qatar. Domani i sindacati hanno annunciato uno sciopero di 8 ore dopo aver da giorni sottolineato lo scarso livello di sicurezza tenuto all'interno del cantiere.



A.Bo