Fiera e Notte Bianca senza criticità, sanzionati due locali

Controlli accurati da parte della Polizia amministrativa di Municipale e Questura. Multe per chi non ha rispettato ordinanza del sindaco.

La Spezia - Due esercenti sono stati multati la notte scorsa nell'ambito dei controlli predisposti dalle squadre di Polizia amministrativa della Municipale e della Questura nell'ambito della Notte Bianca spezzina. Per frenare la diffusione di alcol nei giorni scorsi il sindaco Peracchini aveva anche emesso un'ordinanza di divieto dalle ore 21 di divieto per asporto di bevande in contenitori di vetro e alcolici in genere. Provvedimento per il quale sono risultati inadempienti i titolari bengalesi di due market etnici del centro storico che hanno venduto bottiglie di birra ai propri clienti. Entrambi sono stati sanzionati con un verbale da 300 euro ciascuno.



Potrebbe salire fino a 500 euro invece la multa per i due esercizi pubblici che hanno organizzato eventi musicali non autorizzati all'esterno di locali e dehors di competenza. In questo caso gli agenti, avvertiti da residenti della zona disturbati dalla musica troppo alta, hanno provveduto a svolgere gli accertamenti che nelle prossime ore potrebbero portare all'emissione dei verbali.



I controlli dei due nuclei amministrativi sono poi proseguiti oggi anche fra i banchi della fiera con la collaborazione del Servizio igiene alimentare dell'Asl 5. Complessivamente non si sono verificati particolari fenomeni di abusivismo né gravi violazioni. Gli agenti hanno solo registrato alcune inosservanze delle norme igienico alimentari relativamente alla conservazione di alcuni cibi nei banchi di prodotti alimentari.



Ad eccezione dei disagi causati dal maltempo dunque i primi due giorni della Fiera sono trascorsi senza particolare criticità, anche grazie a volontari della Protezione Civile, Nonni Civici e steward ingaggiati dal Comune che hanno coadiuvato le forze dell'ordine.