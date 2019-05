Fiamme sullo yacht, membro dell'equipaggio in ospedale

Per lui sospetta intossicazione. Sul posto Capitaneria e Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso.

La Spezia - Paura a bordo di uno yacht attraccato nelle acque di Porto Mirabello e una persona dell'equipaggio è stata ricoverata per una possibile intossicazione. Per cause in fase di accertamento le fiamme hanno cominciato a divorare l'interno dell'imbarcazione da 33 metri.

Il fumo ha invaso tutto e sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato alle 18.30 circa quando al numero unico d'emergenza è arrivata una chiamata che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.



Immediatamente dal porto della Spezia lasciavano gli ormeggi la motovedetta della Guardia Costiera CP865 e la Vf raf 04 del comando Vigili del Fuoco, mentre via terra giungevano sul posto il Nucleo Operativo dipendente di questo Comando e un mezzo dei pompieri.

Inoltre il 118 inviava sul posto un’ambulanza la quale provvedeva al trasferimento presso il locale Pronto Soccorso di un membro dell’equipaggio per accertamenti causa intossicazione.

Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco provvedeva a estinguere l’incendio la cui causa potrebbe attribuirsi a natura elettrica e quindi ad un probabile corto circuito.

Contestualmente si assicurava che le unità, vicine ormeggiate, fossero tutte in sicurezza.

Sono in corso accertamenti.