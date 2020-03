Fiamme su uno yacht in allestimento, due operai in ospedale

La Spezia - Due operai in ospedale e un maxi dispiegamento di Vigili del Fuoco. E' il bilancio dell'incendio a bordo di uno yacht verificatosi oggi in un cantiere navale spezzino. Le cause sono in fase di accertamento e stando a quanto si apprende, da una nota dei Vigili del Fuoco della Spezia, le fiamme si sono sviluppate in una "cassa" (termine tecnico per indicare un grande recipiente, ricavato nella struttura stessa dello scafo) nelle adiacenze della sala macchine.

L'imbarcazione era in allestimento e i primi a intervenire sono stati due operai con gli estintori. Sul posto i pompieri sono arrivati con un'autopompaserbatoio, con cinque unità operative a bordo, un' autobottepompa, automezzo atto a garantire riserva idrica, con altre due unità dei Vigili del Fuoco e un autofurgone. Quest'ultimo era dotato di caricamento dedicato alla riserva di aria respirabile e maschere di protezione, nonché di altre attrezzature idonee in situazioni simili, con due operatori.

Come da procedura, venivano inviati sul posto anche il Nucleo Sommozzatori Vigili del Fuoco e la squadra Specialista Nautica

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno constatato che l'incendio era già stato estinto dal personale che stava effettuando alcune lavorazioni a bordo dello yacht stesso.

L'opera dei Vigili del Fuoco è valsa a verificare che l'incendio fosse completamente estinto, che non vi fossero altri focolai potenzialmente in grado di riattivare le fiamme (questa operazione è stata condotta anche con l'uso della termocamera, dispositivo sensibile alle temperature) e di evacuare i fumi residui rimasti all'interno della "cassa", a mezzo di un elettroventilatore.

I due operai che si trovavano nelle vicinanze dell'origine delle fiamme e che sono prontamente intervenuti con alcuni estintori, sono stati trasportati al Pronto Soccorso, dal personale sanitario intervenuto, per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuto anche personale della Guardia Costiera e del Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) della locale ASL 5 Spezzino.