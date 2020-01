Fiamme in una stanza del Mazzini, ospiti evacuati in via precauzionale

La Spezia - Paura alla struttura per anziani "G. Mazzini" nel quartiere di Rebocco alla Spezia.

Per cause in via di accertamento si è sviluppato un principio di incendio all'interno della camera di un degente. Il pronto intervento del personale addetto alla sicurezza degli ospiti ha limitato i danni:una volta sezionato l'incendio con le porte taglia fuoco, hanno fatto evacuare i degenti del piano interessato. I Vigili del Fuoco ,una volta sul posto, indossati gli autoprotettori, sono penetrati all'interno della stanza interessata e spento l'incendio. Sul posto per precauzione è stata inviata anche un autoscala ,nell'eventualità i fumi si fossero propagati ai piani superiori. Per fortuna nessuno degli ospiti ha riportato conseguenze ed una volta bonificata la zona, sono rientrati nei propri alloggi