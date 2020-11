Fiamme in un'abitazione a Cadimare. Nella fuga una persona cade in un canalone

La Spezia - Un incendio in abitazione e una persona caduta in un canalone. E' accaduto poco prima delle 14 a Cadimare dove le fiamme si sono propagate all'interno di una casa a ridosso della boscaglia. Gli abitanti sono usciti dall'abitazione in autonomia anche se uno di loro, avendo problemi di deambulazione, nella fuga è caduto finendo in un canalone.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco della Spezia che con due squadre stanno gestendo le fiamme e si sono prodigati per il recupero del ferito. L'incendio risulta sotto controllo.



Seguiranno aggiornamenti