Fiamme in centro città, ci sarebbero dei feriti

La Spezia - Polizia e vigili del fuoco a vele spiegate in una Via del Prione pressoché deserta in questa mattinata di Natale in “zona rossa”. Secondo una prima ricostruzione un incendio di dimensioni importanti è divampato in un’abitazione privata di Scalinata Quintino Sella, nel centro pedonale del comune capoluogo. Le fiamme, alzatesi in poco tempo anche per effetto delle forti raffiche di vento che da ieri sera spirano sul Golfo, hanno di fatto occupato l'interno ultimo piano del palazzo, raggiungendone anche il tetto, e la strada è stata subito chiusa al transito per consentire l’ingresso dei vigili del fuoco con il mezzo adeguato. La richiesta d’intervento intorno alle 11 ha fatto precipitare sul posto i soccorsi.



Aggiornamento 12 - Il rogo risulta ben visibile da diverse zone della città, specialmente dai piani alti dei palazzi: in poco tempo il fumo ha invaso il cielo che nel frattempo si è fatto terso dopo un inizio di mattinata grigio. Per il momento non si sa quante persone sarebbero coinvolte: i vigili del fuoco sono al lavoro impegnati ad avere ragione delle fiamme. Anche parte di Via Prione al momento è interdetta fra la Scalinata e l’intersezione con Via Fratelli Rosselli: questo per tenere lontane diverse persone scese di casa per vedere da vicino che cosa fosse successo, e per consentire tutte le attività del caso, tra le quali, si apprende, ci sarebbero delle evacuazioni. Si conterebbero anche alcune persone rimaste ferite.



Aggiornamento 12.30 - Quello che si è consumato nel centro cittadino in questa mattinata di Natale è un vero e proprio inferno. Le motivazioni dell'incendio dovranno essere riscostruite dai vigili del fuoco ma non sarebbe da escludere che l'incendio possa essere causato da un malfunzionamento dell’illuminazione di un albero di Natale: impressionanti i danni all’ultimo piano del palazzo, andato distrutto. Il bilancio è di quattro feriti. Tre persone sono rimaste lievemente intossicate e hanno riportato lievi ustioni e accompagnate in Pronto soccorso. Un operatore dei vigili del fuoco è stato soccorso a causa del calore.



Aggiornamenti nel corso della giornata.