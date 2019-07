Fiamme in Via Roma, scoppia incendio in un circolo privato

La Spezia - Paura nell'Umbertino per un incendio divampato nel pomeriggio in un circolo privato di Via Roma. Non sarebbe da escludere che il rogo sia stato provocato da un corto circuito dell'impianto elettrico, elemento questo al vaglio dei Vigili del Fuoco che stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il fumo e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Ricevuta la segnalazione tramite il Nue 112 , la Sala Operativa dei pompieri disponeva l'immediato invio di un'Autopompaserbatoio e di un autofurgone denominato "Carro Aria" all'interno del quale trovano posto scorte di bombole, di maschere e altri dispositivi necessari per la penetrazione in ambienti nei quali l'aria è definita "non respirabile" (presenza di fumo, mancanza di ossigeno, presenza di gas, agenti chimici, etc.), con sette unità operative a bordo dei due mezzi. Le fiamme si sono sprigionate all'interno dei locali che, al momento, erano chiusi. Il fumo che fuoriusciva è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo, successivamente hanno evacuato i fumi che persistevano all'interno usando un motoventilatore. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e il tecnico comunale che, a seguito di accurata verifica, decretava l'inagibilità dei locali.