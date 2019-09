Fiamme al Canaletto, palazzo evacuato

La Spezia - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incendio nel quartiere del Canaletto.

Per cause presumibilmente imputabili alla intensa attività elettrica associata ai temporali che hanno imperversato durante le notte e nella prima parte della mattinata, si è sprigionato un incendio in uno stabile di cinque piani.

Le fiamme, che hanno interessato anche una conduttura privata del gas, si sono sprigionate sotto la conversa interessando una porzione della guaina che ricopre la terrazza.

La sala operativa disponeva l'invio sul posto di due squadre con autopomaserbatoio e dieci unità operative e dell'autoscala con altre due unità.

Il primo intervento è stato quello di far evacuare, a scopo cautelativo, tutto il palazzo, mentre si effettuava una ricognizione per comprendere la natura e l'entità dell'evento.

Dopo aver intercettato l'erogazione del gas si è proceduto all'estinzione delle fiamme, erogando acqua ad alta pressione a mezzo del naspo, dalla sommità dell'autoscala.

Successivamente si è proceduto alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza, a seguito della quale gli abitanti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

Non si segnalano feriti.

Sul posto Polizia Locale, personale sanitario e personale Italgas.