La Spezia - Oggi pomeriggio in Via Volta, nel quartiere spezzino di Valdellora, per dinamiche in corso di accertamento, è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento Arte. Nell'abitazione era presente una donna di 50 anni che è riuscita a uscire in autonomia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, carabinieri e personale Italgas. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

(immagine di repertorio)