Fiamme a Fossamastra in uno stabile abbandonato. Arrivano i Vigili del Fuoco

La Spezia - Questa sera i Vigili del Fuoco della Spezia, sono intervenuti nella zona di Fossamastra, per lo spengimento di un incendio all'interno di una palazzina. Lo stabile, situato alle spalle della zona portuale, è da tempo abbandonato:le fiamme hanno coinvolto materiali di scarto e alcuni cumuli di spazzatura. Le cause del rogo sono in via di accertamento. I Vigili del Fuoco per affrontare la situazione hanno indossato gli autoprotettori poi sono entrati all'interno della struttura e in poco tempo hanno riportato la situazione alla normalità.