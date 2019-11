La Spezia - Dalle 10.05 la circolazione ferroviaria sulla linea ferroviaria Pisa-La Spezia è rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra le stazioni di Pisa e Viareggio. Ritardi fino a 40 minuti per i treni in viaggio. Sono in corso gli interventi per ripare il guasto ai sistemi di gestione da parte dei tecnici di RFI. Non è ancora nemmeno arrivato in stazione il treno Es Frecciabianca 8606 per Torino Porta Nuova delle 10.46 in ritardo di 53 minuti.