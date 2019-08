Ferragosto, concrete speranze che sia una bella giornata

La Spezia - Quattro giorni ci separano al giorno in cui l'Italia si ferma per festeggiare il Ferragosto. Una giornata piena di speranze per chi ha passato praticamente tutta l'estate a lavorare e per i tanti che hanno seguito la tradizione di andare in ferie in questa cruciale settimana. Ma che tempo farà? Secondo le previsioni, ormai credibili perché siamo soltanto a quattro giorni, la situazione attuale rimarrà con noi ancora per diversi giorni, Ferragosto compreso con giornate di sole, disturbate dalle nuvole soltanto nelle zone interne e una temperatura in lieve discesa, oscillante fra i 20° e i 27°.