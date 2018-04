Fermato due volte e denunciato due volte nella stessa sera

I carabinieri battono la zona di Piazza Brin e compiono anche due arresti.

La Spezia - Deferito in stato di libertà un giovane 19enne di origine sudamericana, sorpreso in via Gramsci nelle vicinanze di un parcometro che presentava segni di tentativo di scasso. A individuare il soggetto è stata una pattuglia dei carabinieri che stava battendo palmo a palmo il centro città. La successiva perquisizione operata sul giovanissimo ha permesso di recuperare e sequestrare una spatola da muratore ed un cacciavite. Il giovane dovrà rispondere di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.

Lo stesso soggetto, a distanza di poche ore, è stato sottoposto a un nuovo controllo da parte dei militari della stazione carabinieri di Mazzetta. Si trovava in quel moment in Piazza Brin: dalla nuova perquisizione è saltato fuori un coltello a serramanico con lama lunga 9 centimetri. Seconda denuncia della serata, questa volta per porto illegale d’arma. L’area di Piazza Brin, infatti, è stata oggetto di controlli particolarmente mirati, nel corso dei quali, peraltro, un altro giovane sudamericano è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana.



Ieri, inoltre, sempre nel Quartiere Umbertino, i militari hanno sorpreso un 51enne intento, all’interno della propria abitazione, a confezionare dosi di hashish e marijuana. La perquisizione dell’abitazione permetteva di recuperare 77,5 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto presso la casa circondariale della Spezia.

Stamattina, infine, sempre i militari della stazione carabinieri di Mazzetta, durante un nuovo servizio nel Quartiere Umbertino, hanno individuato un giovane italiano, già in passato resosi protagonista di furti all’interno di autovetture in sosta, risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato così tradotto presso la casa circondariale.