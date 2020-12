Favoreggiamento immigrazione clandestina, l'indagine tocca Spezia

La Spezia - Anche la squadra mobile della Spezia in azione nell'ambito dell'operazione “Carpe Diem” coordinata dalla Polizia di Stato di Potenza. In diverse province italiane - Milano, Firenze, Foggia oltre a Potenza e la Spezia - sono in esecuzione 16 provvedimenti cautelari emessi nei riguardi di altrettanti soggetti indagati per aver favorito l’ingresso o la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato dietro illecita remunerazione. L’operazione rientra nell’ambito di una più ampia indagine condotta dalla squadra mobile di Potenza e diretta dalla Procura del capoluogo lucano riguardante 56 persone, di nazionalità italiana e straniera. Cinque le aziende sottoposte a sequestro preventivo.