Fanno un incidente a bordo di un'auto rubata, denunciati per ricettazione

La Spezia - Da un incidente autonomo avvenuto nei pressi della rotatoria della Variante Aurelia al Felettino, Squadra Volante della Polizia e Carabinieri sono riusciti a recuperare un'auto che era stata rubata a Sarzana nel mese di novembre e a denunciare i due giovani che la guidavano. Si tratta di un domenicano ed un moldavo, entrambi diciottenni e con a carico diversi precedenti per gravi reati fra cui furto, rapina e violenza sessuale. Per uno dei due è anche risultata in atto la misura di prevenzione dell'avviso orale e, sull'altro, l'obbligo di firma presso la Questura.

Giunte sul luogo dell'incidente le Forze dell'ordine hanno infatti trovato una Fiata Panda con la parte anteriore visibilmente distrutta e gli airbag esplosi ma priva di conducente e passeggero che l'hanno abbandonata dopo il sinistro.

Fondamentale si è rivelato il contributo di un agente di Polizia libero dal servizio che avendo assistito alla scena si è subito qualificato cercando di fermare i due diciottenni che si sono invece dati alla fuga precipitosa sulla strada di Buonviaggio.

Grazie al lavoro congiunto della Forze dell'ordine però poco dopo sono stati individuati dalle volanti e portati in Questura dove sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per ricettazione.