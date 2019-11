La Spezia - L'autunno per la provincia spezzina, da qualche anno a questa parte, è sempre caratterizzato da violente ondate di maltempo. E mentre la prima allerta rossa di questo autunno 2019 il territorio si è già rimboccato le maniche per riportare alla normalità strade e Borghetto Vara invasa dal fango.

Le strade sono tutte riaperte anche se gli occhi rimangono puntati sia in Val di Vara che in Val di Magra. Borghetto ieri è stata invasa dal fango e per tanti è tornato lo spettro della terribile alluvione di otto anni fa. Nessuno però si è perso d'animo e oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato hanno avuto un gran da fare per ripulire tutto. Nel resto della provincia piccoli interventi, solo nella giornata di ieri tra pompieri e Provincia ne sono stai portati a termine più di trenta.

Anche per quanto riguarda gli impianti di mitilicoltura dentro e fuori diga, con le annunciate mareggiate previste all'alba di oggi, 4 novembre, non hanno creato disagi se non piccolissimi interventi alla marina del Canaletto.



Tornando a strade tra i sorvegliati anche un ponte nel Comune di Varese Ligure che sarà monitorato per una possibile lesione alla spalla. Sulle provinciali invece la situazione rimane critica per la Provinciale 19,ad Arcola, dove ieri si è verificata una frana. Al suo interno è emerso che sono almeno tre gli interventi che dovranno essere attuati perché ci sono stati diversi movimenti franosi. Oltre al cedimento che ha bloccato la strada a monte i tecnici dovranno placcare una parte di terreno e lavorare su un muro che ha ceduto. Questo comporta la chiusura della strada e tre interventi di somma urgenza. Nei prossimi giorni si capirà come procedere. Poi la provinciale 566 presenta una criticità idraulica e quindi necessita ulteriori interventi.



Salvo le criticità di queste due strade cinque squadre provinciali hanno lavorato senza sosta e anche per la prossima allerta, che scatta alle 22, rimarranno a disposizione per eventuali emergenze.