Extralberghiero, cento controlli della Finanza dall'inizio dell'anno

La Spezia - Il Comune diventerà sentinella "anti furbetti" e potrà riutilizzare i soldi recuperati dall'evasione a favore dei cittadini. Se questa è la sintesi, estrema, del protocollo firmato questa mattina in Comune (leggi qui) assieme ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, l'occasione è stata profiqua anche per fare un punto della situazione dell'evasione in provincia della Spezia.

I dettagli sono stati illustrati a margine della firma dal comandante della Guardia di Finanza Massimo Benassi. Da gennaio ad oggi sono stati fatti almeno cento controlli in tutto il territorio con una particolare attenzione ad un settore dell'extralberghiero che negli ultimi anni, in tutto il territorio, è cresciuto a vista d'occhio.

"I dati aggiornati al mese di luglio - ha spiegato Benassi ai taccuini di Città della Spezia - i militari della Guardia di Finanza avevano portato ad almeno cinquanta controlli. Ad oggi abbiamo raddoppiato la cifra arrivando a cento".

"L'attenzione è massima - ha proseguito - soprattutto sui fenomeni peculiari del territorio. Infatti, come è noto, da tempo abbiamo attivato controlli serrati sulle attività ricettive extralberghiere. Sappiamo che in quell'ambito si concentra una quota di evasione oppure di irregolarità totale che deve essere monitorata".

"Non c'è solo questo - ha aggiunto - ci sono strategie diversificate: grandi aziende, attività economiche, settori produttivi con particolare attenzione alla nautica e alla cantieristica. Facciamo dei focus per individuare i soggetti più a rischio e come fanno a evadere. Questo perché l'evasione che trovamo su realtà più grosse non è quella dello scontrino oppure della mancata emissione della fattura ma quella che si realizza con la messa in opera di diverse strategie e che vedono coinvolte spesso diversi soggetti e più società, operatori ecomici e professionisti".



La lente della Guardia di Finanza, con il turismo in costante crescita. si focalizza soprattutto sugli appartamenti ammobiliati a uso vacanze e sull'extralberghiero in genere. "Queste attività messe insieme portano ad un ritorno. Stiamo parlando di base imponibili per milioni di euro e il piccolo soggetto al quale si fa un verbale e si riconosce nell'evasione fatta tende dopo a pagare anche celermente e porta a introiti effettivi da queste attività, tende poi a regolalizzarsi. Molti operatori lavorano senza partita Iva c'è una formula per la quale è possibile locare gli appartamenti, seguendo determinate regole e dichiarando i redditi alla fine dell'anno senza avere la partita Iva perché l'attività non supera le soglie delle attività commerciali. Però chi ha un appartamento lo affitta a periodi deve pagare le imposte di soggiorno e alla fine dell'anno deve dichiararlo nei reddifi fondiari come se avesse una casa affittata annualmente. Poi ci sono gli esercizi di attività commerciali perché si moltiplica su diversi appartamenti che richiedono attività più complesse e definite, con servizi particolari".