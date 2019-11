Evidentemente ubriaco in Via del Canaletto, fermato dai Carabinieri: aveva addosso 13 grammi d'erba

La Spezia - Ieri sera, i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia della Spezia, su indicazione di colleghi impiegati in occasione dell’incontro di calcio Spezia – Frosinone, che notavano un cittadino straniero in forte stato di alterazione psicofisica in transito in Via del Canaletto, hanno rintracciato e provveduto al controllo del giovane.

Il tentativo di fuga e di opposizione al controllo ed identificazione è stato reso subito vano dai militari i quali, dopo il repentino ed inaspettato tentativo di aggressione posto in essere nei loro confronti dall’esagitato, lo hanno immobilizzato, anche per garantire la sicurezza dei passanti, e accompagnato al Sant'Andrea per accertarne lo stato di salute.

Durante la perquisizione personale, il giovane 31enne nigeriano è stato trovato in possesso di 13,3 grammi di marijuana custodita in una busta in cellophane occultata in una tasca del giubbotto.

Gli accertamenti eseguiti dai sanitari hanno acclarato un livello di alcol nel sangue pari a quasi 3 grammi per litro, nonché la positività all’assunzione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, completati gli accertamenti, lo hanno denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.