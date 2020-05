Evade dai domiciliari, trovato in stato confusionale in Piazza Verdi

La Spezia - Un 52enne che si trovava agli arresti domiciliari a fermarlo la Polizia municipale. L'episodio risale a questo pomeriggio quando gli agenti si trovavano in Piazza Verdi per monitorare la situazione degli assembramenti dopo che erano arrivate alcune segnalazione riguardo ad una presenza massiccia di giovanissimi.

Nel corso del controllo la Municipale non ha potuto fare a meno di notare un uomo, di mezza età, che camminava in stato confusionale per l'alcol tra gli archi di Buren. Dagli approfondimenti è emerso che la persona fermata sarebbe dovuta essere agli arresti domiciliari. Alla vista delle divise non ha posto resistenza e che si sarebbe dovuto trovare in una struttura. Gli agenti lo hanno trovato in possesso anche di due bottiglie di superalcolici. L'uomo, di origine romena, doveva scontare in struttura una condanna per rapina. Infine è stato ricondotto in struttura.