Evacuate dieci persone da una palazzina di Via Maralunga

All'interno del plesso è stato riscontrato un dissesto statico. Gli abitanti sono stati accompagnati all'interno per recuperare alcuni oggetti personali.

La Spezia - Dieci persone sono state evacuate per un dissesto statico all'interno di una palazzina di Via Maralunga, nel quartiere di Bragarina-Laa Pianta. Dopo la segnalazione al 115, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, coadiuvati dalla Polizia municipale e da un tecnico del Comune, inviato sul posto per comprendere di fatto la situazione di agibilità dello stabile. La palazzina in questione è composta da un piano terreno e due piani fuori terra.



Fin da subito la squadra dei Vigili del fuoco intervenuta ha disposto l'evacuazione degli abitanti nello stabile, in ragione del fatto che evidenti segni di cedimento erano presenti nel vano scale. A scopo precauzionale, con l'ausilio degli agenti della Polizia Municipale, veniva interdetta anche la circolazione stradale nel tratto di via Maralunga tra via della Pianta e la zona interessata dall'evento.



I tecnici comunali intervenuti decretavano lo stato di inagibilità sia della palazzina interessata che di quella attigua, in quanto collegate da un sottopasso. La situazione ha richiamato l'attenzione di numerosi curiosi che non hanno potuto fare a meno di notare la presenza dei mezzi dei vigili del fuoco.

L'ultima parola poi è spettata al tecnico del Comune che ha confermato la situazione di pericolosità. Gli abitanti in un secondo momento sono stati fatti rientrare per prendere alcuni effetti personali per poi lasciare lo stabile.