Eternit nei boschi e coperture in cemento non idonee. Controlli a raffica

La Spezia - Un tubo in cemento abbandonato nei boschi di Montebello, a Bolano e controlli mirati in tutta la provincia. A recuperare i resti della tubazione sono stati i Carabinieri forestali che proseguono con la campagna di controlli mirati ad individuare manufatti in cemento amianto sul territorio. Nell’ultimo mese sono stati individuati altri 7 strutture in Comune di Deiva Marina, Bolano, Bonassola e La Spezia, con coperture in cemento amianto non comunicate all'Asl.

Si tratta di strutture dove le parte in cemento amianto non erano finora monitorabili dall'azienda sociosanitaria, come prevede la Legge Regionale il cui obiettivo principale è quello di prevenire la presenza di materiali in cemento amianto pericolosi per la salute. Il fatto comporta una sanzione amministrativa di almeno 344 € che stata elevata ai vari possessori degli immobili, ma soprattutto la possibilità che le parti in cemento amianto entrino in un percorso di monitoraggio e controllo finalizzato alla bonifica ed alla messa in sicurezza.

Inoltre in data odierna in Comune di Bolano in località Montebello è stato individuato sulla scarpata di una strada un pezzo di tubazione in cemento amianto del diametro di circa 20 e lunghezza oltre 2 metri scaricato che è stato segnalato agli organi competente per il recupero e smaltimento.